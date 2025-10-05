Ильхам Алиев Саммит ЕПС III Игры СНГ II Национальный форум по конкуренции
    В регионе
    • 05 октября, 2025
    • 02:48
    Петер Сийярто поздравил партию Грузинская мечта с победой на выборах

    Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто поздравил партию "Грузинская мечта" с победой на выборах в органы местного самоуправления в Грузии, а также мэра Тбилиси Каху Каладзе с переизбранием.

    Как сообщает местное бюро Report, Сийярто опубликовал соответствующее сообщение в своих социальных сетях.

    "Наши союзники в Грузии одержали уверенную победу. Наши патриотичные друзья из партии "Грузинская мечта" заняли первое место на выборах в местные органы с большим отрывом. Поздравляю Каху Каладзе с переизбранием мэром Тбилиси", - отметил глава венгерского МИД.

    Macarıstan XİN başçısı Gürcüstanın hakim partiyasını təbrik edib

