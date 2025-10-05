Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто поздравил партию "Грузинская мечта" с победой на выборах в органы местного самоуправления в Грузии, а также мэра Тбилиси Каху Каладзе с переизбранием.

Как сообщает местное бюро Report, Сийярто опубликовал соответствующее сообщение в своих социальных сетях.

"Наши союзники в Грузии одержали уверенную победу. Наши патриотичные друзья из партии "Грузинская мечта" заняли первое место на выборах в местные органы с большим отрывом. Поздравляю Каху Каладзе с переизбранием мэром Тбилиси", - отметил глава венгерского МИД.