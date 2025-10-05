Петер Сийярто поздравил партию "Грузинская мечта" с победой на выборах
В регионе
- 05 октября, 2025
- 02:48
Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто поздравил партию "Грузинская мечта" с победой на выборах в органы местного самоуправления в Грузии, а также мэра Тбилиси Каху Каладзе с переизбранием.
Как сообщает местное бюро Report, Сийярто опубликовал соответствующее сообщение в своих социальных сетях.
"Наши союзники в Грузии одержали уверенную победу. Наши патриотичные друзья из партии "Грузинская мечта" заняли первое место на выборах в местные органы с большим отрывом. Поздравляю Каху Каладзе с переизбранием мэром Тбилиси", - отметил глава венгерского МИД.
Последние новости
03:25
Reuters: Аэропорт Вильнюса приостановил работу из-за воздушных шаровДругие страны
02:48
Петер Сийярто поздравил партию "Грузинская мечта" с победой на выборахВ регионе
02:13
Митингующие в Тбилиси покинули территорию около президентского дворцаВ регионе
01:44
Азербайджан поднялся на второе место в медальном зачете III Игр СНГИндивидуальные
01:10
Трамп: Режим перемирия в Газе при согласии ХАМАС введут немедленноДругие страны
01:08
Минздрав Грузии: В Тбилиси в ходе беспорядков пострадал 21 полицейскийВ регионе
01:01
Премьер Грузии: Мы не позволим иностранным спецслужбам свергнуть правительствоВ регионе
00:54
Почти 200 тыс. человек вышли на демонстрации по всей Испании в поддержку палестинцевДругие страны
00:39