Песков: Заявления Дании о возможной причастности РФ к инциденту в аэропорту - голословны

    В регионе
    • 23 сентября, 2025
    • 14:17
    В Кремле назвали голословными заявления представителей властей Дании, не исключающих причастности России к нарушениям воздушного пространства этой страны.

    Как передает Report со ссылкой на "Интерфакс", об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя ситуацию, связанной с закрытием аэропортов в Норвегии и Дании.

    "Каждый раз выступать с голословными обвинениями, честно говоря, приводит к тому, что продолжение таких заявлений уже не принимается во внимание, потому что каждый раз мы слышим оттуда голословные обвинения", - сказал он.

    Отметим, что ранее сегодня премьер-министр Дании Метте Фредериксен не исключила возможную причастность России к сбою в работе аэропорта в Копенгагене.

    Лента новостей