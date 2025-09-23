Песков: Заявления Дании о возможной причастности РФ к инциденту в аэропорту - голословны
В Кремле назвали голословными заявления представителей властей Дании, не исключающих причастности России к нарушениям воздушного пространства этой страны.
Как передает Report со ссылкой на "Интерфакс", об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя ситуацию, связанной с закрытием аэропортов в Норвегии и Дании.
"Каждый раз выступать с голословными обвинениями, честно говоря, приводит к тому, что продолжение таких заявлений уже не принимается во внимание, потому что каждый раз мы слышим оттуда голословные обвинения", - сказал он.
Отметим, что ранее сегодня премьер-министр Дании Метте Фредериксен не исключила возможную причастность России к сбою в работе аэропорта в Копенгагене.
