Песков: Встреча лидеров США и РФ может состояться после получения ответа от Вашингтона

Новый контакт президентов России Владимира Путина и США Джо Байдена может состояться после получения ответа от Вашингтона по российским предложениям о гарантиях безопасности.

Новый контакт президентов России Владимира Путина и США Джо Байдена может состояться после получения ответа от Вашингтона по российским предложениям о гарантиях безопасности.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявил в четверг журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Мы тоже не исключаем очередного общения двух президентов. Мы считаем, что в любом случае такое общение можно только приветствовать, оно полезно для обоих государств. Мы тоже не исключаем, что после того, как нам удастся ознакомиться с вышеупомянутыми документами [по гарантиям безопасности], главы государств посчитают целесообразным связаться друг с другом и обсудить", - сказал представитель Кремля.