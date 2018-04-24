Песков: В России надеются на сохранение стабильности в Армении

Баку. 24 апреля. REPORT.AZ/ В Москве надеются на сохранение стабильности в Армении. Как сообщает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Он еще раз подчеркнул, что происходящее является внутренним делом Армении.

"Мы надеемся, что в стране будет сохраняться порядок, стабильность, и что в самое ближайшее время, в обозримой перспективе появятся какие-то очертания политической конфигурации, которая, скажем так, станет консенсусом всех сил, которые представляют армянский народ", — сказал Песков.

Ранее Песков заявил, что в Кремле не стали бы сравнивать происходящее в Армении и Украине, поскольку ситуации совсем разные.