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Песков уточнил, хочет ли РФ присоединить новые территории Украины

Песков уточнил, хочет ли РФ присоединить новые территории Украины В Кремле заявили, что Россия не собирается захватывать новые регионы Украины, помимо уже аннексированных
В регионе
6 августа 2023 г. 17:06
Песков уточнил, хочет ли РФ присоединить новые территории Украины

В Кремле заявили, что Россия не собирается захватывать новые регионы Украины, помимо уже аннексированных

Как передает Report, газета The New York Times спросила пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, стремится ли Россия захватить больше украинских территорий.

"Нет. Мы просто хотим контролировать все те земли, которые сейчас записаны в нашей Конституции как наши", - ответил Песков.

В 2014 году в Конституции РФ в список российских регионов включили Крым, а в 2022 году - самопровозглашенные "Донецкую и Луганскую народные республики", а также Херсонскую и Запорожскую области Украины.

Административные центры двух последних регионов - Запорожье и Херсон - контролируются Украиной.

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