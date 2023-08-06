Песков уточнил, хочет ли РФ присоединить новые территории Украины

В Кремле заявили, что Россия не собирается захватывать новые регионы Украины, помимо уже аннексированных

В Кремле заявили, что Россия не собирается захватывать новые регионы Украины, помимо уже аннексированных

Как передает Report , газета The New York Times спросила пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, стремится ли Россия захватить больше украинских территорий.

"Нет. Мы просто хотим контролировать все те земли, которые сейчас записаны в нашей Конституции как наши", - ответил Песков.

В 2014 году в Конституции РФ в список российских регионов включили Крым, а в 2022 году - самопровозглашенные "Донецкую и Луганскую народные республики", а также Херсонскую и Запорожскую области Украины.

Административные центры двух последних регионов - Запорожье и Херсон - контролируются Украиной.