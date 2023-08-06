Песков уточнил, хочет ли РФ присоединить новые территории Украины

В Кремле заявили, что Россия не собирается захватывать новые регионы Украины, помимо уже аннексированных
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"Нет. Мы просто хотим контролировать все те земли, которые сейчас записаны в нашей Конституции как наши", - ответил Песков.
В 2014 году в Конституции РФ в список российских регионов включили Крым, а в 2022 году - самопровозглашенные "Донецкую и Луганскую народные республики", а также Херсонскую и Запорожскую области Украины.
Административные центры двух последних регионов - Запорожье и Херсон - контролируются Украиной.