Песков: У РФ есть планы по созданию газового хаба в Турции

Отказ Украины продлевать контракт на транзит российского газа нанесет серьезный урон интересам европейских потребителей, между тем у РФ есть альтернативные маршруты поставок.
Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
"Безусловно, такое решение украинской стороны нанесет серьезный урон и интересам европейских потребителей", - сказал он журналистам.
Он отметил, что у РФ есть альтернативные маршруты поставок в Европу.
"Есть альтернативные маршруты, есть планы по созданию хаба в Турции, ведется работа на этот счет", - сказал он журналистам.