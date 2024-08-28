Песков: У РФ есть планы по созданию газового хаба в Турции

Отказ Украины продлевать контракт на транзит российского газа нанесет серьезный урон интересам европейских потребителей.

Отказ Украины продлевать контракт на транзит российского газа нанесет серьезный урон интересам европейских потребителей, между тем у РФ есть альтернативные маршруты поставок.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

"Безусловно, такое решение украинской стороны нанесет серьезный урон и интересам европейских потребителей", - сказал он журналистам.

Он отметил, что у РФ есть альтернативные маршруты поставок в Европу.

"Есть альтернативные маршруты, есть планы по созданию хаба в Турции, ведется работа на этот счет", - сказал он журналистам.