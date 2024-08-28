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Песков: У РФ есть планы по созданию газового хаба в Турции

Песков: У РФ есть планы по созданию газового хаба в Турции Отказ Украины продлевать контракт на транзит российского газа нанесет серьезный урон интересам европейских потребителей.
В регионе
28 августа 2024 г. 13:43
Песков: У РФ есть планы по созданию газового хаба в Турции

Отказ Украины продлевать контракт на транзит российского газа нанесет серьезный урон интересам европейских потребителей, между тем у РФ есть альтернативные маршруты поставок.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

"Безусловно, такое решение украинской стороны нанесет серьезный урон и интересам европейских потребителей", - сказал он журналистам.

Он отметил, что у РФ есть альтернативные маршруты поставок в Европу.

"Есть альтернативные маршруты, есть планы по созданию хаба в Турции, ведется работа на этот счет", - сказал он журналистам.

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Версия на азербайджанском языке Peskov: Rusiya Türkiyədə qaz qovşağı yaratmağı planlaşdırır
Версия на английском языке Peskov: Russia has plans to create hub in Türkiye

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