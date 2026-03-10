Песков: Трехсторонней встречи по Украине на этой неделе не ожидается

На этой неделе не ожидается проведение следующего раунда трехсторонних переговоров США-Россия-Украина.

Как передает Report со ссылкой на российские СМИ, об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Конкретных дат и мест для продолжения трехсторонних переговоров по Украине пока нет", - сказал он.

По его словам, в ходе телефонного разговора между президентами РФ и США Владимиром Путиным и Дональдом Трампом отмечено, что "все заинтересованы в трехсторонних переговорах по Украине", и США выразили готовность продолжать посреднические усилия по данному вопросу.

Песков отметил, что Трамп не просил о прекращении огня в Украине в разговоре с Путиным.