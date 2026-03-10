Ильхам Алиев WUF13 Операция США и Израиля против Ирана
    Ильхам Алиев WUF13 Операция США и Израиля против Ирана

    Песков: Трехсторонней встречи по Украине на этой неделе не ожидается

    В регионе
    • 10 марта, 2026
    • 14:04
    Песков: Трехсторонней встречи по Украине на этой неделе не ожидается

    На этой неделе не ожидается проведение следующего раунда трехсторонних переговоров США-Россия-Украина.

    Как передает Report со ссылкой на российские СМИ, об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

    "Конкретных дат и мест для продолжения трехсторонних переговоров по Украине пока нет", - сказал он.

    По его словам, в ходе телефонного разговора между президентами РФ и США Владимиром Путиным и Дональдом Трампом отмечено, что "все заинтересованы в трехсторонних переговорах по Украине", и США выразили готовность продолжать посреднические усилия по данному вопросу.

    Песков отметил, что Трамп не просил о прекращении огня в Украине в разговоре с Путиным.

    Дмитрий Песков Российско-украинский конфликт
    Ты - Король

    Последние новости

    14:17
    Фото

    Грузовики с гумпомощью для Ирана пересекли госграницу в Астаре - ОБНОВЛЕНО-2

    Внешняя политика
    14:12
    Фото

    Из Ирана в Азербайджан эвакуированы еще 14 человек - ОБНОВЛЕНО

    Внешняя политика
    14:04

    Песков: Трехсторонней встречи по Украине на этой неделе не ожидается

    В регионе
    13:59

    СМИ: Гросси на этой неделе посетит Россию

    Другие страны
    13:50

    Госагентство возбудило дело против "Азеришыг" после жалоб граждан

    Финансы
    13:49

    Fitch Ratings: Азербайджан может выбрать двухуровневую модель для цифровой валюты - ЭКСКЛЮЗИВ

    Финансы
    13:46
    Фото
    Видео

    Около 200 граждан Азербайджана эвакуированы из Ближнего Востока в Баку - ОБНОВЛЕНО-2

    Инфраструктура
    13:46

    Цены на газ в Европе ускорили падение до 16% - ОБНОВЛЕНО

    Энергетика
    13:43

    Ирак продлил закрытие воздушного пространства еще на трое суток

    Другие страны
    Лента новостей