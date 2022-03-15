Песков считает хулиганством появление в эфире на Первом канале посторонней

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал хулиганством появление в эфире программы "Время" посторонней женщины. Он уверен, что Первый канал и правоохранительные органы разберутся в ситуации, это не вопрос Кремля.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал хулиганством появление в эфире программы "Время" посторонней женщины. Он уверен, что Первый канал и правоохранительные органы разберутся в ситуации, это не вопрос Кремля.

Об этом передает Report со ссылкой на ТАСС.

"Что касается этой девушки, это хулиганство", - сказал представитель Кремля журналистам во вторник. По его мнению, "канал и те, кому положено, с этим разбираются". "Это не вопрос нашей повестки дня", - отметил Песков.

Отметим, что во время эфира в кадр с ведущей программы Екатериной Андреевой выбежала девушка с плакатом с пацифистскими лозунгами.