Редактор Первого канала ворвалась во время прямого эфира в студию программы "Время"

Девушке, ворвавшейся в студию программы "Время" на Первом канале, грозит административное дело, сейчас она задержана.

Девушке, ворвавшейся в студию программы "Время" на Первом канале, грозит административное дело, сейчас она задержана.

Как передает Report со ссылкой на российские СМИ, сообщил источник в правоохранительных органах.

"Девушка может быть привлечена к ответственности в том числе по ст. 20.3.3. КоАП ("Публичные действия, направленные на дискредитацию использования Вооруженных сил Российской Федерации в целях защиты интересов Российской Федерации и ее граждан, поддержания международного мира и безопасности")", - сказал источник.

По его словам, в настоящее время девушка задержана. Источник уточнил, Марина Овсянникова работает на Первом канале редактором, сейчас она находится в отделе полиции в ОМВД по Останкинскому району.

Отметим, что во время эфира в кадр с ведущей программы Екатериной Андреевой выбежала девушка с плакатом с пацифистскими лозунгами.