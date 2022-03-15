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Редактор Первого канала ворвалась во время прямого эфира в студию программы "Время"

Редактор Первого канала ворвалась во время прямого эфира в студию программы "Время" Девушке, ворвавшейся в студию программы "Время" на Первом канале, грозит административное дело, сейчас она задержана.
Медиа
15 марта 2022 г. 00:17
Редактор Первого канала ворвалась во время прямого эфира в студию программы Время

Девушке, ворвавшейся в студию программы "Время" на Первом канале, грозит административное дело, сейчас она задержана.

Как передает Report со ссылкой на российские СМИ, сообщил источник в правоохранительных органах.

"Девушка может быть привлечена к ответственности в том числе по ст. 20.3.3. КоАП ("Публичные действия, направленные на дискредитацию использования Вооруженных сил Российской Федерации в целях защиты интересов Российской Федерации и ее граждан, поддержания международного мира и безопасности")", - сказал источник.

По его словам, в настоящее время девушка задержана. Источник уточнил, Марина Овсянникова работает на Первом канале редактором, сейчас она находится в отделе полиции в ОМВД по Останкинскому району.

Отметим, что во время эфира в кадр с ведущей программы Екатериной Андреевой выбежала девушка с плакатом с пацифистскими лозунгами.

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