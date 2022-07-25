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Песков: Россия не заинтересована в полном прекращении поставок газа в Европу

Песков: Россия не заинтересована в полном прекращении поставок газа в Европу Россия не заинтересована в полном прекращении поставок газа в Европу и де-факто она во многом гарантирует энергобезопасность ЕС.
В регионе
25 июля 2022 г. 14:16
Песков: Россия не заинтересована в полном прекращении поставок газа в Европу
Дмитрий Песков

Россия не заинтересована в полном прекращении поставок газа в Европу и де-факто она во многом гарантирует энергобезопасность ЕС.

Как сообщает Report cо ссылкой на ТАСС, об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

"Россия не заинтересована в этом", - сказал он, комментируя заявление председателя Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен, что в условиях снижения поставок газа из России Европа должна готовиться к их полному прекращению.

По его словам, Россия была и остается ответственным поставщиком газа. "Кто бы что бы ни говорил в Еврокомиссии, в европейских столицах, в США, Россия была, есть и остается страной, которая во многом гарантирует энергетическую безопасность Европы. Не декларативно, а де-факто ее гарантирует", - заявил Песков.

Но если Европа продолжит путь ограничений и санкций - "абсолютно безрассудный", к тому же бьющих по ней же, то ситуация будет другая", отметил Песков. "Но Россия в этом не заинтересована", - заверил он.

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