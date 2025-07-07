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Песков: Россия и Азербайджан должны оставаться ближайшими партнерами и союзниками

Песков: Россия и Азербайджан должны оставаться ближайшими партнерами и союзниками Россия и Азербайджан должны оставаться ближайшими партнерами и союзниками, а все возникающие проблемы должны урегулироваться конструктивным образом.
В регионе
7 июля 2025 г. 13:49
Песков: Россия и Азербайджан должны оставаться ближайшими партнерами и союзниками

Россия и Азербайджан должны оставаться ближайшими партнерами и союзниками, а все возникающие проблемы необходимо урегулировать конструктивным образом.

Как передает российское бюро Report, об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Мы по-прежнему являемся сторонниками и считаем, что логика говорит только об одном: что Россия и Азербайджан являются и должны оставаться ближайшими партнерами, союзниками и странами, которые объединяет общая история, общее настоящее и общее будущее", - сказал он.

По его словам, все возникающие проблемы должны урегулироваться конструктивным образом.

Он напомнил и о контактах главы следственного комитета и Генпрокуратуры РФ Александра Бастрыкина и Игоря Краснова с генеральным прокурором Азербайджана.

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Версия на азербайджанском языке Peskov: Rusiya və Azərbaycan ən yaxın tərəfdaşlar və müttəfiqlər olaraq qalmalıdırlar

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