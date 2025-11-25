Ильхам Алиев WUF13 Путь к Победе Бюджетный пакет Лига чемпионов УЕФА
    Песков: РФ считает план США по Украине субстантивным

    В регионе
    • 25 ноября, 2025
    • 11:55
    Песков: РФ считает план США по Украине субстантивным

    Россия считает план США по урегулирование украинского конфликта субстантивным.

    Как передает Report со ссылкой на российские СМИ, об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

    "России был передан набросок американского плана по Украине, он во многом соответствует духу Анкориджа", - сказал он.

    Песков также отметил, что обсуждать архитектуру безопасности без европейсих стран невозможно, "они потребуются на каком-то этапе".

    Дмитрий Песков Россия США Украина план по урегулированию

