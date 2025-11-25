Песков: РФ считает план США по Украине субстантивным

Россия считает план США по урегулирование украинского конфликта субстантивным.

Как передает Report со ссылкой на российские СМИ, об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"России был передан набросок американского плана по Украине, он во многом соответствует духу Анкориджа", - сказал он.

Песков также отметил, что обсуждать архитектуру безопасности без европейсих стран невозможно, "они потребуются на каком-то этапе".