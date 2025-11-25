Песков: РФ считает план США по Украине субстантивным
В регионе
- 25 ноября, 2025
- 11:55
Россия считает план США по урегулирование украинского конфликта субстантивным.
Как передает Report со ссылкой на российские СМИ, об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"России был передан набросок американского плана по Украине, он во многом соответствует духу Анкориджа", - сказал он.
Песков также отметил, что обсуждать архитектуру безопасности без европейсих стран невозможно, "они потребуются на каком-то этапе".
Последние новости
12:18
Милли Меджлис ратифицировал соглашения об отмене виз с семью странамиМилли Меджлис
12:16
Фото
Очередные группы переселенцев отправились в села Тязябиня и ХанюрдуВнутренняя политика
12:15
ММ утвердил соглашение с Молдовой об обмене и защите конфиденциальной информацииМилли Меджлис
12:10
Бабек Гусейнов: Азербайджан предлагает свою энергетическую инфраструктуру прикаспийским странамЭнергетика
12:06
Очередной ракетный удар по Киеву привел к гибели 6 человекДругие страны
12:05
Гукасян подал в суд на правительство и вице-спикера парламента АрменииВ регионе
12:03
Halliburton: Нефтегазовая промышленность переживает большую технологическую трансформациюЭнергетика
12:02
Фото
В Баку стартовало 83-е заседание Совета по железнодорожному транспорту стран СНГИнфраструктура
11:57