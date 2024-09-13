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Песков: Речи о разрыве дипотношений с Великобританией не идет

Песков: Речи о разрыве дипотношений с Великобританией не идет Речи о разрыве дипломатических отношений с Великобританией сейчас не идет.
В регионе
13 сентября 2024 г. 13:45
Песков: Речи о разрыве дипотношений с Великобританией не идет

Речи о разрыве дипломатических отношений с Великобританией сейчас не идет.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя сообщение ФСБ РФ о разведывательной деятельности сотрудников британского посольства.

"Об этом не ведется речи", - сказал Песков.

Отметим, что сегодня ФСБ РФ заявил о том, что выявил в действиях шести сотрудников посольства Великобритании признаки разведывательно-подрывной работы. Они лишены аккредитации.

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