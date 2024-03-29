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Песков: Путин проведет оперативное совещание с постоянными членами Совбеза

Песков: Путин проведет оперативное совещание с постоянными членами Совбеза Президент России Владимир Путин проведет оперативное совещание с постоянными членами Совета безопасности (СБ) страны.
В регионе
29 марта 2024 г. 13:55
Песков: Путин проведет оперативное совещание с постоянными членами Совбеза

Президент России Владимир Путин проведет оперативное совещание с постоянными членами Совета безопасности (СБ) страны.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

"Сегодня Путин продолжает работать в Ново-Огареве. <…> В середине дня мы ожидаем [у президента] оперативное совещание с постоянными членами Совета безопасности", - сказал Песков. "Если президент сам решит озвучить тему, то мы, соответственно, тоже вам это покажем", - пообещал он.

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Версия на английском языке Russian President to hold operational meeting of Security Council
Версия на азербайджанском языке Putin bu gün Təhlükəsizlik Şurasının operativ iclasını keçirəcək

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