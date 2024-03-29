Песков: Путин проведет оперативное совещание с постоянными членами Совбеза

Президент России Владимир Путин проведет оперативное совещание с постоянными членами Совета безопасности (СБ) страны.

Президент России Владимир Путин проведет оперативное совещание с постоянными членами Совета безопасности (СБ) страны.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

"Сегодня Путин продолжает работать в Ново-Огареве. <…> В середине дня мы ожидаем [у президента] оперативное совещание с постоянными членами Совета безопасности", - сказал Песков. "Если президент сам решит озвучить тему, то мы, соответственно, тоже вам это покажем", - пообещал он.