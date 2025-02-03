Песков: Путин не планирует встречу с находящейся в Москве делегацией ХАМАС

Президент России Владимир Путин не планирует встречаться с делегацией ХАМАС, которая находится с визитом в Москве.

Президент России Владимир Путин не планирует встречаться с делегацией ХАМАС, которая находится с визитом в Москве.

Как передает Report со ссылкой на российские СМИ, об этом на брифинге заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

"Нет, встречи не планируется", - сказал он.

По данным СМИ, делегация ХАМАС во главе с заместителем председателя политбюро движения Мусой Абу Марзуком в ходе визита намерена обратиться к российской стороне с просьбой оказать содействие для снижения последствий гуманитарного кризиса в секторе Газа.

Кроме того, делегация проинформирует российскую сторону о ходе реализации соглашения о прекращении огня в секторе Газа.

Отметим, что предыдущий визит делегации ХАМАС в Москву состоялся в октябре 2024 года. В МИД РФ сообщили, что спецпредставитель президента РФ по Ближнему Востоку и странам Африки, замглавы МИД России Михаил Богданов обсудил с зампредседателя политбюро ХАМАС ситуацию в секторе Газа, уделив особое внимание проблеме освобождения удерживаемых в анклаве заложников из числа граждан РФ.