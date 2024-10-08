Песков: Путин наверняка обсудил с Алиевым и Пашиняном тему Зангезурского коридора

Тема Зангезурского коридора наверняка затрагивалась в ходе переговоров президента России Владимира Путина со своими коллегами из Азербайджана и Армении Ильхамом Алиевым и Николом Пашиняном.

Тема Зангезурского коридора наверняка затрагивалась в ходе переговоров президента России Владимира Путина со своими коллегами из Азербайджана и Армении Ильхамом Алиевым и Николом Пашиняном.

Как передает Report со ссылкой на российские СМИ, об этом сказал журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Путин же по отдельности переговорил с глазу на глаз с каждым из них. Причем президент, наверное, по полчаса просидел, поэтому там наверняка был обмен мнениями. Ну и тема Зангезурского коридора тоже затрагивалась", - отметил он.