Песков: Путин и гендиректор МАГАТЭ проведут переговоры в Санкт-Петербурге

Президент России Владимир Путин во вторник встретится в Санкт-Петербурге с гендиректором Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэлем Гросси.
Как передает Report со ссылкой на российские СМИ, об этом сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
"Несколько рабочих встреч запланировано у Путина, и будет находиться в России гендиректор МАГАТЭ Гросси. Завтра планируется, что он будет у президента Путина", - сказал Песков журналистам.
Ранее Гросси заявил о том, что вскоре поедет в РФ, а затем вернется в Украину, чтобы договориться о создании зоны безопасности вокруг Запорожской АЭС.