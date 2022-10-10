Песков: Путин и гендиректор МАГАТЭ проведут переговоры в Санкт-Петербурге

Президент России Владимир Путин во вторник встретится в Санкт-Петербурге с гендиректором Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэлем Гросси.

Президент России Владимир Путин во вторник встретится в Санкт-Петербурге с гендиректором Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэлем Гросси.

Как передает Report со ссылкой на российские СМИ, об этом сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

"Несколько рабочих встреч запланировано у Путина, и будет находиться в России гендиректор МАГАТЭ Гросси. Завтра планируется, что он будет у президента Путина", - сказал Песков журналистам.

Ранее Гросси заявил о том, что вскоре поедет в РФ, а затем вернется в Украину, чтобы договориться о создании зоны безопасности вокруг Запорожской АЭС.