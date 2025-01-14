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Песков: Президенты РФ и Ирана проведут переговоры в пятницу в Москве

Песков: Президенты РФ и Ирана проведут переговоры в пятницу в Москве Переговоры президентов России и Ирана Владимира Путина и Масуда Пезешкиана пройдут в пятницу в Кремле.
В регионе
14 января 2025 г. 13:06
Песков: Президенты РФ и Ирана проведут переговоры в пятницу в Москве

Переговоры президентов России и Ирана Владимира Путина и Масуда Пезешкиана пройдут в пятницу в Кремле.

Как передает Report со ссылкой на российские СМИ, об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Они пройдут в Москве, в Кремле", - сказал он.

По его словам, очень важной составляющей предстоящего визита президента Ирана в Москву станет подписание договора о всеобъемлющем стратегическом партнерстве между двумя странами.

"Для нас это очень важное событие, мы придаем этому большое значение", - отметил Песков, добавив, что президенты планируют выступить с заявлением для СМИ.

Ранее посол Ирана в РФ Казем Джалали заявил о том, что договор о партнерстве между Ираном и Россией включает в себя 47 статей.

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Версия на азербайджанском языке Peskov: Rusiya və İran prezidentləri cümə günü Moskvada danışıqlar aparacaqlar

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