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Песков: Предпосылок для мирного урегулирования в Украине пока не видно

Песков: Предпосылок для мирного урегулирования в Украине пока не видно Реальных предпосылок для урегулирования конфликта в Украине мирными средствами пока не прослеживается.
В регионе
9 сентября 2024 г. 13:33
Песков: Предпосылок для мирного урегулирования в Украине пока не видно

Реальных предпосылок для урегулирования конфликта в Украине мирными средствами пока не прослеживается.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя слова канцлера Германии Олафа Шольца о том, что настало момент для переговоров.

"Что касается урегулирования конфликта в Украине мирными средствами, то пока какие-то очертания фактически не прослеживаются. Мы слышим разные заявления из европейских стран, но мы не видим на этот счет заявлений, собственно, из той страны, которая дирижирует всем этим процессом, дирижирует всем коллективным Западом", - указал Песков.

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