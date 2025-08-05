Песков: Попытки заставить некоторые страны отказаться от торговли с РФ - незаконны

Россия считает незаконными попытки вынудить разные страны прекратить торговые отношения с ней.

Россия считает незаконными попытки вынудить разные страны прекратить торговые отношения с ней.

Как передает Report со ссылкой на российские СМИ, об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

По его словам, каждый должен иметь право самостоятельно выбирать торговых партнеров.

"Мы слышим много заявлений, которые фактически являются угрозами, попытки вынудить страны прекратить торговые отношения с РФ. Мы не считаем такие заявления законными", - сказал он.

Отметим, что ранее постоянный представитель США при НАТО Мэтью Уитэкер заявил о том, что Соединенные страны намерены применить санкции против Китая, Индии и Бразилии, чтобы добиться прекращения боевых действий в Украине.