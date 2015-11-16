​Песков: Перелома в отношениях России - США после встречи Путина и Обамы нет

Баку. 16 ноября. REPORT.AZ/ Беседа президентов России и США Владимира Путина и Барака Обамы, которая состоялась накануне на полях саммита G20, была конструктивной.

Как сообщает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков. Вместе с тем, он призвал не ожидать от столь краткой встречи качественного перелома в двусторонних отношениях.

"Это абсолютно нереалистично ожидать, чтобы 20-минутная встреча могла ознаменовать собой перелом в двусторонних отношениях", - сказал он. "Но беседа действительно носила конструктивный характер", - отметил Песков.