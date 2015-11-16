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    ​Песков: Перелома в отношениях России - США после встречи Путина и Обамы нет

    Но беседа действительно носила конструктивный характер

    Баку. 16 ноября. REPORT.AZ/ Беседа президентов России и США Владимира Путина и Барака Обамы, которая состоялась накануне на полях саммита G20, была конструктивной. 

    Как сообщает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков. Вместе с тем, он призвал не ожидать от столь краткой встречи качественного перелома в двусторонних отношениях.

    "Это абсолютно нереалистично ожидать, чтобы 20-минутная встреча могла ознаменовать собой перелом в двусторонних отношениях", - сказал он. "Но беседа действительно носила конструктивный характер", - отметил Песков.

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