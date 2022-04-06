Песков: Отвод ВС РФ из-под Киева призван создать положительные условия для переговоров

Россия сделала жест доброй воли, когда отвела войска с позиций на севере Украины, чтобы создать положительные условия для переговоров между Москвой и Киевом.

Россия сделала жест доброй воли, когда отвела войска с позиций на севере Украины, чтобы создать положительные условия для переговоров между Москвой и Киевом.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в интервью телеканалу LCI.

"Мы решили пойти на такой шаг в качестве жеста доброй воли для создания благоприятных условий для переговоров. Мы можем принять серьезные решения в ходе переговоров и поэтому президент [России Владимир] Путин распорядился вывести войска из региона", - сказал Песков.

Он категорически отверг обвинения со стороны Киева в адрес российских военных в убийстве мирных жителей города Бучи в Киевской области.