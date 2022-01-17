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Песков оценил вероятность проведения саммита Россия-Украина-США

Песков оценил вероятность проведения саммита Россия-Украина-США "Неясно, что имел в виду Киев, говоря про участие США в диалоге с РФ - если главным вопросом является Донбасс, то Россия - не сторона конфликта, а для обсуждения двусторонних тем США не нужны".
В регионе
17 января 2022 г. 15:11
Песков оценил вероятность проведения саммита Россия-Украина-США

"Неясно, что имел в виду Киев, говоря про участие США в диалоге с РФ - если главным вопросом является Донбасс, то Россия - не сторона конфликта, а для обсуждения двусторонних тем США не нужны".

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя вероятность проведения трехстороннего саммита РФ-Украина-США, предложенного Киевом.

Ранее президент Украины Владимира Зеленского заявил, что Киев считает возможным проработать трехстороннюю встречу президентов России, США и Украины. Белый дом сообщал, что США пока нечего сообщить о возможности проведения такого саммита, а пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил РИА Новости, что предложений от американской стороны не поступало.

"Насколько я правильно помню, не было никого уточнения, о чем предлагается поговорить в составе троих... В данном случае все равно предстоит выяснить, что о Донбассе предлагают наши украинские оппоненты обсуждать с Россией. Россия не является стороной конфликта", - сказал Песков журналистам в ответ на вопрос, рассматривает ли Кремль возможность проведения такого саммита.

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Версия на английском языке Peskov evaluates likelihood of holding Russia-Ukraine-US summit

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