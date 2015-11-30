Песков: О встрече Путина и Эрдогана речь не идет

Баку. 30 ноября. REPORT.AZ/ Президент России Владимир Путин не будет встречаться с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом в Париже "на полях" Конференции ООН по климату, такой контакт пока не значится и в дальнейшем графике российского лидера.

Как сообщает Report со ссылкой на ТАСС, об этом журналистам заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Отвечая на вопрос журналистов, возможна ли встреча или телефонный разговор лидеров России и Турции в ближайшие дни, Песков подчеркнул, что "пока в графике (Путина) не значится каких-либо контактов". "Я не хотел бы давать какие-то другие комментарии", - добавил пресс-секретарь президента России.