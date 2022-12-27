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Песков назвал заявления секретаря Совбеза Армении провокационными

Песков назвал заявления секретаря Совбеза Армении провокационными Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков считает заявления секретаря Совета безопасности Армении провокационными.
В регионе
27 декабря 2022 г. 17:10
Песков назвал заявления секретаря Совбеза Армении провокационными

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков считает заявления секретаря Совета безопасности Армении провокационными.

Как передает Report, об этом он заявил в ответ на запрос NEWS.am.

"Подобные заявления можно считать провокационными. Они не соответствуют действительности. Об этом никто из официальных лиц России не говорил и ни через кого не представлял армянской стороне", - сказал Песков

Отметим, что Григорян в интервью Радио Свобода заявил, что стратегический союзник страны, Россия вынуждает Армению предоставить коридор Азербайджану, присоединиться к союзному государству между РФ и Беларусью.

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Версия на английском языке Kremlin considers Armenian Security Council Secretary's statements provocative
Версия на азербайджанском языке Kreml Ermənistan Təhlükəsizlik Şurasının katibini təxribatçı adlandırıb 

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