Песков назвал заявления секретаря Совбеза Армении провокационными

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков считает заявления секретаря Совета безопасности Армении провокационными.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков считает заявления секретаря Совета безопасности Армении провокационными.

Как передает Report, об этом он заявил в ответ на запрос NEWS.am.

"Подобные заявления можно считать провокационными. Они не соответствуют действительности. Об этом никто из официальных лиц России не говорил и ни через кого не представлял армянской стороне", - сказал Песков

Отметим, что Григорян в интервью Радио Свобода заявил, что стратегический союзник страны, Россия вынуждает Армению предоставить коридор Азербайджану, присоединиться к союзному государству между РФ и Беларусью.