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Песков назвал обширной повестку переговоров Путина и Раиси

Песков назвал обширной повестку переговоров Путина и Раиси Президент РФ Владимир Путин и его иранский коллега Эбрахим Раиси в среду на переговорах в Москве обсудят много важных вопросов, представляющих интерес для обеих стран.
В регионе
19 января 2022 г. 14:12
Песков назвал обширной повестку переговоров Путина и Раиси
rusvesna.su

Президент РФ Владимир Путин и его иранский коллега Эбрахим Раиси в среду на переговорах в Москве обсудят много важных вопросов, представляющих интерес для обеих стран.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил журналистам пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.

"Большая часть дня [президента] будет посвящена российско-иранским отношениям, с рабочим визитом прибывает в Москву президент Раиси. Состоится его беседа с Путиным, и затем контакты продолжатся в формате рабочего завтрака", - сказал Песков.

"Повестка дня весьма и весьма обширная, очень много важных вопросов, которые представляют интерес для обеих сторон", - добавил он.

В остальном у Путина на среду запланированы непубличные мероприятия, отметил пресс-секретарь.

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Версия на азербайджанском языке Rusiya və İran prezidentlərinin danışıqlarının gündəliyi açıqlanıb

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