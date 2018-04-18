Песков: Кремль следит за событиями в Армении

Баку. 18 апреля. REPORT.AZ/ Россия надеется, что ситуация в Армении будет развиваться в рамках закона.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя вопрос журналистов, следят ли в Москве за протестами в Ереване.

Представитель Кремля напомнил, что накануне глава российского государства Владимир Путин направил поздравительную телеграмму в связи с избранием Сержа Саргсяна премьер-министром Армении, а позднее состоялся их телефонный разговор.

"Мы наблюдаем за тем, что происходит в Армении, и главное, надеемся, чтобы все проходило в рамках законности", - заявил Д.Песков.

В свою очередь Госдепартамент США также выразил свое отношение к протестам в Армении. "Мы обеспокоены, однако, сообщениями о периодически возникающих между полицейскими и митингующими столкновениях, в результате которых были пострадавшие. Призываем все стороны проявить сдержанность и избегать нагнетания ситуации и насильственных действий", - говорится в сообщении Госдепартамента.