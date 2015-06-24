Песков: ​Кремль очень внимательно наблюдает за событиями в Ереване

Баку. 24 июня. REPORT.AZ/ В Кремле внимательно следят за ситуацией в Ереване. Как сообщает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

"Очень внимательно наблюдаем за происходящим в Ереван",— сказал он.

По его словам, российские власти надеются, что ситуация будет в ближайшее время урегулирована: "Надеемся, что в самое ближайшее время ситуация будет урегулирована в строгом соответствии с законом и что не будет никаких нарушений закона".