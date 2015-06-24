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    Песков: ​Кремль очень внимательно наблюдает за событиями в Ереване

    Надеемся, что в самое ближайшее время ситуация будет урегулирована в строгом соответствии с законом

    Баку. 24 июня. REPORT.AZ/ В Кремле внимательно следят за ситуацией в Ереване. Как сообщает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

    "Очень внимательно наблюдаем за происходящим в Ереван",— сказал он.

    По его словам, российские власти надеются, что ситуация будет в ближайшее время урегулирована: "Надеемся, что в самое ближайшее время ситуация будет урегулирована в строгом соответствии с законом и что не будет никаких нарушений закона".

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