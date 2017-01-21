 Наверх
    Закрыть фоторежим

    Кремль: Иран усложняет вопрос участия США в переговорах в Астане

    Песков: Ситуация очень сложная

    Баку. 21 января. REPORT.AZ/ Позиция Ирана как страны, участвующей в урегулировании конфликта в Сирии, усложняет вопрос возможного участия американской стороны во встрече в Астане. Как сообщает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом  заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в  интервью Би-би-си.

    "Ситуация очень сложная, есть Иран, важный игрок в сирийском вопросе, и иранцы не приветствуют США. Это очень сложный вопрос для очень осторожной игры", — сказал он.

    Отметим, что встреча по Сирии пройдет в ближайшее время в Астане. Она  запланирована на 23 января. 

    Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

    Последние

    Необходимо выбрать хотя бы одну категорию

    Все новости


    Orphus sistemi