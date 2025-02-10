О нас

Песков: Готовятся поездки Путина в Пекин и Си Цзиньпина в Москву

Песков: Готовятся поездки Путина в Пекин и Си Цзиньпина в Москву Готовятся поездки президента России Владимира Путина в Пекин и лидера КНР Си Цзиньпина в Москву.
В регионе
10 февраля 2025 г. 13:27
Песков: Готовятся поездки Путина в Пекин и Си Цзиньпина в Москву
Дмитрий Песков

Готовятся поездки президента России Владимира Путина в Пекин и лидера КНР Си Цзиньпина в Москву.

Как передает Report со ссылкой на российские СМИ, об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

По его словам, речь идет о праздновании в Москве 9 мая годовщины Победы в Великой Отечественной войне и праздновании в Пекине в сентябре юбилея окончания Второй мировой.

"Да, такие контакты готовятся, такие поездки готовятся. Мы придаем взаимно огромное значение символизму этих дат и для памяти тех важных событий, вклада наших стран в борьбу с нацистскими проявлениями, и для наших двусторонних отношений. Поэтому такие контакты сейчас активно готовятся", - сказал он.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке Peskov: Rusiya və Çin liderlərinin qarşılıqlı səfərlərinə hazırlıq gedir

Самое важное

Генконсульство Азербайджана в Лос-Анджелесе возобновило работу в своем здании
Генконсульство Азербайджана в Лос-Анджелесе возобновило работу в своем здании
10 февраля 2025 г. 10:22
Обнародованы даты проведения выпускных экзаменов для учеников 11-х классов
Обнародованы даты проведения выпускных экзаменов для учеников 11-х классов
7 февраля 2025 г. 16:44
Посол Пакистана: Для нас было бы честью участие в восстановлении освобожденных территорий Азербайджана
Посол Пакистана: Для нас было бы честью участие в восстановлении освобожденных территорий Азербайджана
5 февраля 2025 г. 12:27

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi