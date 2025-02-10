Песков: Готовятся поездки Путина в Пекин и Си Цзиньпина в Москву

Готовятся поездки президента России Владимира Путина в Пекин и лидера КНР Си Цзиньпина в Москву.

Готовятся поездки президента России Владимира Путина в Пекин и лидера КНР Си Цзиньпина в Москву.

Как передает Report со ссылкой на российские СМИ, об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

По его словам, речь идет о праздновании в Москве 9 мая годовщины Победы в Великой Отечественной войне и праздновании в Пекине в сентябре юбилея окончания Второй мировой.

"Да, такие контакты готовятся, такие поездки готовятся. Мы придаем взаимно огромное значение символизму этих дат и для памяти тех важных событий, вклада наших стран в борьбу с нацистскими проявлениями, и для наших двусторонних отношений. Поэтому такие контакты сейчас активно готовятся", - сказал он.