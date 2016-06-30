Песков: Готовится пакет документов, снимающих ограничения на взаимодействия с Турцией

Баку. 30 июня. REPORT.AZ/ Пакет документов, снимающих ограничения на взаимодействия с Турцией, сейчас готовятся. Как сообщает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

"Должны быть приняты соответствующие акты, которые отменят соответствующие акты, вводящие запреты на ту или иную деятельность, - заявил представитель Кремля. - И соответственно будет и указ президента, и последуют акты правительства. Весь набор этих документов сейчас готовится правительством".

Говоря о вопросах безопасности, Песков, подчеркнул, что терроризм - это проблема не только турецкая: "Такая опасность, к сожалению преследует нас всех во многих странах, и география абсолютно не предсказуемая".