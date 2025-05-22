Песков: Договоренностей о новом раунде переговоров между РФ и Украиной пока нет

Конкретных договоренностей относительно нового раунда российско-украинских переговоров нет.

Конкретных договоренностей относительно нового раунда российско-украинских переговоров нет.

Как передает Report со ссылкой на российские СМИ, об этом заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя заявление президента Финляндии Александра Стубба о возможности переговоров между делегациями двух стран в Ватикане на следующей неделе.

"Пока каких-то конкретных договоренностей о следующих встречах нет. Об этом еще предстоит договориться. Работа ведется по выполнению тех договоренностей, которые были достигнуты в Стамбуле", - сказал он.