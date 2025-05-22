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Песков: Договоренностей о новом раунде переговоров между РФ и Украиной пока нет

Песков: Договоренностей о новом раунде переговоров между РФ и Украиной пока нет Конкретных договоренностей относительно нового раунда российско-украинских переговоров нет.
В регионе
22 мая 2025 г. 14:29
Песков: Договоренностей о новом раунде переговоров между РФ и Украиной пока нет

Конкретных договоренностей относительно нового раунда российско-украинских переговоров нет.

Как передает Report со ссылкой на российские СМИ, об этом заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя заявление президента Финляндии Александра Стубба о возможности переговоров между делегациями двух стран в Ватикане на следующей неделе.

"Пока каких-то конкретных договоренностей о следующих встречах нет. Об этом еще предстоит договориться. Работа ведется по выполнению тех договоренностей, которые были достигнуты в Стамбуле", - сказал он.

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Версия на английском языке Peskov: There is no agreement yet on new round of Russia-Ukraine talks
Версия на азербайджанском языке Peskov: Rusiya və Ukrayna arasında danışıqların yeni raundu barədə hələlik razılaşma yoxdur

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