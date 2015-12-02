Песков: Cанкции против Турции носят превентивный характер

Баку. 2 декабря. REPORT. AZ/ Экономические санкции против Турции со стороны России связаны с возрастающей террористической угрозой и носят превентивный характер. Как сообщает Report со ссылкой на ТАСС, об этом журналистам заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

"Во многом эти меры связаны, как это было подчеркнуто уже, с возрастающей террористической угрозой, во многом они носят превентивный характер на фоне этой террористической угрозы, - сказал представитель Кремля. - Этим они отличаются от тех санкций, которые принимаются в отношении России".

28 ноября президент РФ Владимир Путин подписал указ о применении специальных экономических мер в отношении Турции, предусматривающий, в том числе, приостановление с 1 января 2016 года действия соглашения с Турцией о безвизовом режиме. 1 декабря 2015 года правительство РФ конкретизировало специальные меры в отношении Турции.