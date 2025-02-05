Первый вице-президент Ирана: Трамп и Пезешкиан могут встретиться неформально

Встреча президента США Дональда Трампа и президента Ирана Масуда Пезешкиана не стоит на повестке правительства Исламской Республики.
Как сообщает Report со ссылкой на агентство Mehr, об этом журналистам заявил первый вице-президент Ирана Мохаммад Реза Ариф на выставке, организованной Министерством обороны Ирана.
По его словам, несмотря на это, президенты могут встретиться в неформальной обстановке.
Ранее президент США Дональд Трамп выразил готовность встретиться с президентом Ирана Масудом Пезешкианом.