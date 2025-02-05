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Первый вице-президент Ирана: Трамп и Пезешкиан могут встретиться неформально

Первый вице-президент Ирана: Трамп и Пезешкиан могут встретиться неформально Встреча президента США Дональда Трампа и президента Ирана Масуда Пезешкиана не стоит на повестке правительства Исламской Республики.
В регионе
5 февраля 2025 г. 16:29
Первый вице-президент Ирана: Трамп и Пезешкиан могут встретиться неформально

Встреча президента США Дональда Трампа и президента Ирана Масуда Пезешкиана не стоит на повестке правительства Исламской Республики.

Как сообщает Report со ссылкой на агентство Mehr, об этом журналистам заявил первый вице-президент Ирана Мохаммад Реза Ариф на выставке, организованной Министерством обороны Ирана.

По его словам, несмотря на это, президенты могут встретиться в неформальной обстановке.

Ранее президент США Дональд Трамп выразил готовность встретиться с президентом Ирана Масудом Пезешкианом.

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Версия на азербайджанском языке İranın birinci vitse-prezidenti: Trampla Pezeşkian qeyri-rəsmi görüşə bilər

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