Первый вице-президент Ирана извинился перед народом

Баку. 2 октября. REPORT.AZ/ Первый вице-президент Ирана Исхак Джихангири извинился перед иранским народом за существующие в стране проблемы. Как передает Report, об этом сообщает иранское информационное агентство ISNA.

"На Иран оказывается психологическое давление. Некоторые пытаются этим воспользоваться. Я приношу извинения народу за ряд недостатков и проблем в Иране", - сказал Джихангири на церемонии в Тегеране в связи с открытием 1700 школ по всей стране.

Первый вице-президент признал, что благосостояние иранского народа существенно ухудшилось. По его словам, причиной этих проблем во многом являются американские санкции.

Джихангири также отметил, что некоторые проблемы в стране возникли из-за неверной программы правительства.

Если подготовить правильную программу, то можно будет решить все проблемы, сказал первый вице-президент.