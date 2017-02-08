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    Первый свой официальный зарубежный визит директор ЦРУ совершит в Турцию

    В рамках визита обсудят вопросы двустороннего сотрудничества

    Баку. 8 февраля. REPORT.AZ/ 9 февраля Турцию посетит новый директор Центрального разведывательного управления США (ЦРУ) Майк Помпео.

    Как сообщает Report со ссылкой на Habertürk, информацию об этом распространила Администрация президента Турции.

    В информации говорится, что это первый официальный зарубежный визит М. Помпео.

    Отмечается, что в рамках визита ожидается обсуждение вопросов двустороннего сотрудничества, в том числе деятельности террористической группировки РПК, ее сирийского крыла PYD, а также передачи Турции руководителя террористической организации FETÖ Фетхуллаха Гюлена. 

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