Первый самолет с телами погибших при крушении Ту-154 прибыл в Москву

Баку. 26 декабря. REPORT.AZ/ Первый самолет с останками погибших при крушении ТУ-154 прибыл в Москву на аэродром Чкаловский, сообщает Report со ссылкой на российские СМИ.

Поисково-спасательная операция в районе крушения самолета продолжается.

Самолет Ту-154 Минобороны России, который направлялся в Сирию, потерпел крушение в Черном море накануне утром. По данным ведомства, на борту находились 92 человека — восемь членов экипажа и 84 пассажира, среди которых восемь военных, 64 артиста ансамбля имени Александрова, девять представителей российских телеканалов, глава благотворительного фонда "Справедливая помощь" Елизавета Глинка, двое федеральных госслужащих. По факту крушения самолета возбуждено уголовное дело.