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Первая леди США объяснила, почему решила поехать в Украину

Первая леди США объяснила, почему решила поехать в Украину Первая леди США Джилл Байден после визита в Ужгород, сообщила, что в этот День матери она хотела быть с украинскими матерями и их детьми.
В регионе
8 мая 2022 г. 20:28
Первая леди США объяснила, почему решила поехать в Украину

Первая леди США Джилл Байден после визита в Ужгород, сообщила, что в этот День матери она хотела быть с украинскими матерями и их детьми.

Как передает Report, об этом она написала в Twitter.

Джилл Байден отметила, что в последние несколько месяцев слишком многим украинцам пришлось покинуть свои дома, оставить своих близких.

Также первая леди США объяснила, почему решила не ограничиваться встречами с украинскими беженцами в Румынии и Словакии, и, несмотря на опасность, приехать в Украину.

"Надеюсь, что, находясь здесь, смогу передать, насколько их сила и стойкость вдохновляют мир, и напомнить им, что они не одиноки. Как мать, могу только представить, какое горе и тревогу они должны испытывать каждый день из-за неспровоцированного нападения России. Я своими глазами видела, как жители Словакии и Румынии открыли свои дома, школы, больницы и свои сердца" - подчеркнула Джилл Байден.

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