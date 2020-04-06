​Перестрелка в России, есть пострадавшие

Три человека пострадали в результате стрельбы в деревне Маслова Тюменской области. Один госпитализирован, еще двое на амбулаторном лечении.

Как передает Report, об этом сообщили ТАСС в пресс-службе регионального департамента здравоохранения.

"Одному пациенту потребовалась госпитализация, двое после оказания помощи направлены на амбулаторное наблюдение", - сказал собеседник агентства, отвечая на вопрос о состоянии пострадавших.

В ЕДДС Тобольского района уточнили, что детей среди пострадавших нет.

Деревня Маслова находится в 199 км от Тюмени.