Наверх

Перестрелка в России, есть пострадавшие

​Перестрелка в России, есть пострадавшие

10

Три человека пострадали в результате стрельбы в деревне Маслова Тюменской области. Один госпитализирован, еще двое на амбулаторном лечении.

Как передает Report, об этом сообщили ТАСС в пресс-службе регионального департамента здравоохранения.

"Одному пациенту потребовалась госпитализация, двое после оказания помощи направлены на амбулаторное наблюдение", - сказал собеседник агентства, отвечая на вопрос о состоянии пострадавших.

В ЕДДС Тобольского района уточнили, что детей среди пострадавших нет.

Деревня Маслова находится в 199 км от Тюмени.

Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.
Facebook
Подпишитесь на нашу страницу в Facebook

Эта новость также доступна на других языках:

Новости партнеров

Последние новости

Последние новости



Orphus sistemi
facebook
Подписывайтесь на страницу в Facebook и будьте в курсе всех интересных и актуальных новостей
Спасибо, мне уже нравится!