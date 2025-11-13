Ильхам Алиев Путь к Победе WUF13 COP30 VI Игры исламской солидарности авиавиакатастрофа Бюджетный пакет
    Россия и Грузия завершили безрезультатно 65-й раунд Женевских переговоров

    В регионе
    • 13 ноября, 2025
    • 11:57
    Россия и Грузия завершили безрезультатно 65-й раунд Женевских переговоров

    Россия и Грузия не смогли добиться прогресса на 65-м раунде Женевских международных переговоров, который состоялся 11-12 ноября 2025 года.

    Об этом сообщает Report со ссылкой на МИД Грузии.

    Согласно информации, грузинскую делегацию возглавил заместитель министра иностранных дел Лаша Дарсалия. Основное внимание Тбилиси уделил вопросам выполнения Россией обязательств по соглашению о прекращении огня от 12 августа 2008 года, заключенному при посредничестве Европейского союза, а также безопасное и достойное возвращение внутренне перемещенных лиц и беженцев в свои дома.

    Грузинская сторона подчеркнула необходимость восстановления Механизма по предотвращению и реагированию на инциденты (МПРИ) в Гали без предварительных условий и его регулярного функционирования в Гали и Эргнети.

    В ходе обсуждений делегация Грузии выразила серьезную обеспокоенность сложной гуманитарной ситуацией и нарушениями прав человека, а также осудила недавние действия сепаратистских режимов, включая незаконное открытие аэропорта в Сухуми и запуск регулярного авиа-, железнодорожного и морского сообщения с российскими регионами.

    Как отмечается, представители России и подконтрольных ей сепаратистских администраций вновь покинули заседание при обсуждении вопроса возвращения беженцев и внутренне перемещенных лиц, что фактически сорвало прогресс переговоров.

    Таким образом, 65-й раунд Женевских международных переговоров, как и предыдущие, завершился безрезультатно.

    Женевские переговоры проводятся на основании соглашения о прекращении огня от 12 августа 2008 года и остаются единственной международной площадкой для обсуждения вопросов безопасности.

    Грузия Россия 65-й раунд Женевские международные переговоры

