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Переговоры по ядерной проблеме проходят в Женеве

Переговоры по ядерной проблеме проходят в Женеве Закрытые переговоры между Великобританией, Францией, Германией и Ираном по ядерной проблеме проходят в Женеве.
В регионе
13 января 2025 г. 12:37
Переговоры по ядерной проблеме проходят в Женеве

Закрытые переговоры между Великобританией, Францией, Германией и Ираном по ядерной проблеме проходят в Женеве.

Как передает Report со ссылкой на агентство ISNA, об этом заявил замглавы МИД Ирана Казем Гариб-Абади.

Эти переговоры закрыты для прессы. Конкретное место их проведения и уровень участников также не сообщалось.

Ранее Гариб-Абади заявил, что новый раунд консультаций между Ираном и Европой по вопросу заключения ядерной сделки состоится 13 января.

Последние переговоры по ядерной программе между Ираном и "евротройкой" состоялись 29 ноября 2024 года в Женеве после двухлетнего перерыва. Помощник главы МИД Ирана по политическим вопросам Маджид Тахт-Раванчи возглавил иранскую делегацию на переговорах.

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