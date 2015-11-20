​Переданному Азербайджаном армянскому солдату до сих пор не разрешили встретиться с семьей

Баку. 20 ноября. REPORT.AZ/ Военнослужащему-контрактнику, рядовому Андранику Григоряну, переданному Азербайджаном Армении до сих пор не разрешили встретиться с семьей.

Как сообщает Report, об этом пишет армянская газета "Жоховурд".

В беседе с изданием зять Григоряна Армен Арутюнян рассказал, что после медосмотра военнослужащего доставили в полицию на допрос. "Мы постоянно интересуемся, когда его привезут домой. Сказали, что привезут, когда допросят и поймут, что с ним происходило в Азербайджане в течение 8 месяцев. Никто из нас его еще не видел", – сказал Арутюнян.

Отметим, что Азербайджанская Республика, ссылаясь на международные гуманитарные правовые нормы, 18 ноября вернула Армении военнослужащего этой страны Григоряна Андраника Араратовича 1991 г.р., добровольно сдавшегося азербайджанским военнослужащим 22 марта 2015 года.

Процесс был осуществлен Государственной комиссией по делам пленных, заложников и пропавших без вести граждан и министерством обороны, и при посредничестве Международного комитета красного креста