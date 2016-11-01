Патрушев: Плацдармы террористов в Афганистане угрожают России и странам Центральной Азии

Баку. 1 ноября. REPORT.AZ/ Секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев заявил, что плацдармы террористов в северных провинциях Афганистана представляют непосредственную угрозу России и странам Центральной Азии, передает Report со ссылкой на РИА Новости.

"В Афганистане фиксируется усиление позиций террористов и рост незаконного оборота наркотиков, который, как известно, является для них одним из основных источников финансирования", - сказал Н.Патрушев.

Он добавил, что в стране кроме афганских талибов действуют талибы из Пакистана, региональные экстремистские организации, такие как "Исламское движение Узбекистана", а также международные террористические группировки "Исламское государство" и "Аль-Каида".

Он подчеркнул, что Москва старается работать на опережение, противодействуя террористическим угрозам, которые могут идти из Афганистана.

"Данную работу проводим как в двустороннем, так и многосторонних форматах. Особое внимание уделяем наращиванию сотрудничества в региональных организациях. Необходимые меры преимущественно военного характера принимаются в рамках ОДКБ", - добавил секретарь Совбеза.