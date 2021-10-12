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Патриарх Кирилл: Политический фактор осложняет переговоры религиозных лидеров 

Патриарх Кирилл: Политический фактор осложняет переговоры религиозных лидеров  "Если речь идет о преодолении военного конфликта, то политический фактор присутствует, и когда этот фактор доминирует, переговоры осложняются. Иногда нам со своей религиозной точки зрения кажется просто необъяснимым, почему люди не могут довериться. Они н
В регионе
12 октября 2021 г. 19:35
Патриарх Кирилл: Политический фактор осложняет переговоры религиозных лидеров 
Патриарх Кирилл

"Если речь идет о преодолении военного конфликта, то политический фактор присутствует, и когда этот фактор доминирует, переговоры осложняются. Иногда нам со своей религиозной точки зрения кажется просто необъяснимым, почему люди не могут довериться. Они не могут договориться, потому что затрагиваются политические интересы".

Как сообщает российское бюро Report, об этом заявил Патриарх Московский и всея Руси Кирилл на встрече с председателем Управления мусульман Кавказа шейхуль-исламом Аллахшукюром Пашазаде.

По его словам, даже самые трудные темы, находящиеся на повестке дня, обсуждаются с религиозными лидерами для общего блага и без каких-либо негативных последствий: "Более чем за тридцать лет нашего знакомства, не было ни одного случая и ни одной темы, которая бы нас разделила и создала бы какое-то напряжение. Мы всегда находили и находим решение всех вопросов, которые мы обсуждаем".

Патриарх также выразил надежду на то, что возглавляющие православную церковь в Азербайджане будут продолжать заложенную традицию: "Отношения русской церкви с исламской общиной Азербайджана являются очень высоким приоритетом".

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Версия на азербайджанском языке Patriarx Kirill: "Siyasi amil dini liderlər arasında danışıqları çətinləşdirir"

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