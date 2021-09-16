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Пассажирский самолет, летевший из Турции в Россию, подал сигнал бедствия

Пассажирский самолет, летевший из Турции в Россию, подал сигнал бедствия Пассажирский лайнер из Анталии (Турция) подал сигнал бедствия перед посадкой в Санкт-Петербурге (Россия).
В регионе
16 сентября 2021 г. 00:42
Пассажирский самолет, летевший из Турции в Россию, подал сигнал бедствия

Пассажирский лайнер из Анталии (Турция) подал сигнал бедствия перед посадкой в Санкт-Петербурге (Россия).

Как передает Report, об этом сообщил "Интерфаксу" информированный источник.

"Самолет Airbus A319 выполняет рейс из Анталии в Санкт-Петербург. В установленное время посадки он ее не выполнил и продолжил полет на низовой высоте, объявив сигнал бедствия", - сказал собеседник агентства.

Между тем, по данным сервиса Flightradar24 самолет выполняет маневры в зоне ожидания аэропорта на высоте 2 200 футов (670 метров) над землей со скоростью 170 узлов (примерно 314 км/ч).

На борту находились 95 пассажиров и шесть членов экипажа.

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