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Пассажирский самолет чуть не разбился в Вологде из-за аиста

Пассажирский самолет чуть не разбился в Вологде из-за аиста Пассажирский самолет Як-40 из-за аиста чуть не разбился в момент взлета в аэропорту Вологды.
В регионе
30 июня 2025 г. 17:50
Пассажирский самолет чуть не разбился в Вологде из-за аиста

Пассажирский самолет Як-40 из-за аиста чуть не разбился в момент взлета в аэропорту Вологды.

Как передает Report, об этом сообщил Telegram-канал Mash.

По данным канала, аист попал в турбину самолета, который должен был лететь в Москву.

По словам очевидца, птица врезалась в правый двигатель Як-40. Пилоты воздушного судна на тяге оставшегося двигателя смогли развернуть судно и посадить его в аэропорту вылета.

Пожара и серьезных повреждений удалось избежать. В результате инцидента никто не пострадал.

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