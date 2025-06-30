Пассажирский самолет чуть не разбился в Вологде из-за аиста

Пассажирский самолет Як-40 из-за аиста чуть не разбился в момент взлета в аэропорту Вологды.
Как передает Report, об этом сообщил Telegram-канал Mash.
По данным канала, аист попал в турбину самолета, который должен был лететь в Москву.
По словам очевидца, птица врезалась в правый двигатель Як-40. Пилоты воздушного судна на тяге оставшегося двигателя смогли развернуть судно и посадить его в аэропорту вылета.
Пожара и серьезных повреждений удалось избежать. В результате инцидента никто не пострадал.