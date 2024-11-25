Пассажир упал на рельсы в петербургском метро

В Петербурге на станции метро "Автово" пассажир упал на рельсы.

В Петербурге на станции метро "Автово" пассажир упал на рельсы.

Как передает Report, об этом сообщили в официальном Telegram-канале метрополитена города.

"Движение поездов по Линии 1 осуществляется от станции "Девяткино" до станции "Нарвская" из-за падения пассажира на путь станции "Автово", - говорится в сообщении.

Через пять минут появилась информация о том, что упавшего пассажира подняли с путей, он выжил. Движение поездов возобновили в обычном режиме.

Информация о состоянии пострадавшего пассажира, а также о причинах его падения на рельсы на данный момент отсутствует.