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    Ильхам Алиев Путь к Победе 8 Ноября - День Победы

    Дональд Трамп: Итоги выборов в Конгресс стали для США шагом назад

    Другие страны
    • 08 ноября, 2026
    • 18:46
    Дональд Трамп: Итоги выборов в Конгресс стали для США шагом назад

    Итоги промежуточных выборов в Конгресс отбросили США в прошлое.

    Как передает Report, об этом заявил американский президент Дональд Трамп в соцсети Truth Social.

    "США сделали огромный шаг назад в истории с результатами последних выборов - даже Фондовый рынок, который был "РАКЕТОЙ" при "ТРАМПЕ", за один день потерял 3 триллиона долларов. Но не бойтесь, мы вернемся, больше и сильнее, чем когда-либо прежде!", - следует из публикации.

    Напомним, что 3 ноября в США прошли промежуточные выборы. Американцы избирали 35 из 100 сенаторов и всех 435 членов Палаты представителей Конгресса. В 36 штатах также состоялись выборы губернаторов. По последним оценкам американских медиа, демократы получают большинство мест в обеих палатах Конгресса, который начнет работу в новом составе 3 января 2027 года.

    Дональд Трамп Соединенные Штаты Америки (США)
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