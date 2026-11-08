Ильхам Алиев Путь к Победе 8 Ноября - День Победы
    Ильхам Алиев Путь к Победе 8 Ноября - День Победы

    Президент Израиля вручил Гади Айзенкоту мандат на формирование правительства

    Другие страны
    • 08 ноября, 2026
    • 19:13
    Президент Израиля вручил Гади Айзенкоту мандат на формирование правительства

    Президент Израиля Ицхак Герцог вручил мандат председателю партии "Яшар" Гади Айзенкоту.

    Как передает Report со ссылкой на Ynet, с этого момента у Айзенкота будет 28 дней для формирования правительства.

    При необходимости Айзенкот может запросить у президента дополнительные 14 дней для этой цели.

    Ранее Герцог констатировал, что подавляющее большинство рекомендаций получили лидер ведущей оппозиционной партии "Яшар" Гади Айзенкот и премьер-министр Биньямин Нетаньяху, возглавляющий партию "Ликуд", занявшую первое место по числу голосов на выборах. Преимущество осталось за Айзенкотом: его кандидатуру поддержали 67 депутатов из 120, в пользу Нетаньяху высказались 46. Еще семь депутатов воздержались.

    Ицхак Герцог
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