Президент Израиля вручил Гади Айзенкоту мандат на формирование правительства
Другие страны
- 08 ноября, 2026
- 19:13
Добавьте Report.az в предпочтительные источники Google
Будьте в курсе главных новостей!
Президент Израиля Ицхак Герцог вручил мандат председателю партии "Яшар" Гади Айзенкоту.
Как передает Report со ссылкой на Ynet, с этого момента у Айзенкота будет 28 дней для формирования правительства.
При необходимости Айзенкот может запросить у президента дополнительные 14 дней для этой цели.
Ранее Герцог констатировал, что подавляющее большинство рекомендаций получили лидер ведущей оппозиционной партии "Яшар" Гади Айзенкот и премьер-министр Биньямин Нетаньяху, возглавляющий партию "Ликуд", занявшую первое место по числу голосов на выборах. Преимущество осталось за Айзенкотом: его кандидатуру поддержали 67 депутатов из 120, в пользу Нетаньяху высказались 46. Еще семь депутатов воздержались.
Последние новости
08:03
Мехрибан Алиева поделилась публикацией по случаю Дня Государственного флагаВнутренняя политика
07:51
При пожаре в жилом комплексе в Китае погибли 14 человекДругие страны
07:28
Бывший президент США Джо Байден рассказал о ходе лечения ракаДругие страны
06:43
Дональд Трамп заявил, что Рубио сохранит пост госсекретаря СШАДругие страны
06:17
Фото
В Лондоне прошел концерт по случаю Дня Победы АзербайджанаВнешняя политика
05:56
Япония провела рекордную валютную интервенцию на $50,4 млрдДругие страны
05:29
Трамп выставил счет странам, которые США защищали во время войны с ИраномДругие страны
05:25
Президент США допустил, что война с Ираном повлияла на поражение республиканцев на выборахДругие страны
05:03
В Анталье сегодня стартует климатическая конференция COP31В регионе